Collado entrega 11 calles asfaltadas en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, entregó ayer once calles reconstruidas en la Ciudad Colonial, con una inversión que supera los 103 millones de pesos.

Los trabajos de reconstrucción y acondicionamiento de aceras, contenes y calles en la Ciudad Colonial estan siendo realizado por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) del Ministerio de Turismo.

El proyecto general consiste en la reconstrucción de aceras, contenes, y asfaltado de 17 calles en la Ciudad Colonial, así como en sectores cercanos como San Lázaro y San Miguel.

Dentro de los trabajos se encuentran recapeo y asfaltado vial en una longitud de 5,200 metros lineales, además, la reconstrucción de 9,300 metros lineales de aceras en hormigón y tabletas y otros 9,300 metros lineales de contenes.

A toda esa intervenciones se suma la readecuación del drenaje pluvial y la señalización vertical y horizontal y rampas de acceso universal.

El ministro Collado manifestó que esas intervenciones es parte del esfuerzo para que la Zona Colonial siga recobrando su esplendor y garantizar la mayor cantidad de visitas de nacionales y extranjeros.

Expresó que las intervenciones en los sectores aledaños a la Ciudad Colonial es parte de la visión de un turismo inclusivo y sostenible.

“Hoy con la entrega de estas calles damos otro paso de avanza en un esfuerzo conjunto para que nuestra Ciudad Colonial siga siendo el mayor atractivo para turistas nacionales y extranjeros”, dijo Collado.

El funcionario garantizó que en diciembre no habrá ninguna calle cerrada en la Ciudad Colonial, tras afirmar que el 8 por ciento de los turistas que llegan al país visitan la Zona.

La entrega contempla la longitud de 574.96 metros lineales de aceras en tabletas de hormigón y una longitud 3,610 metros lineales de aceras en hormigón vaciado, en la Zona Norte y rampas de accesibilidad universal de una longitudde 4.4 metros lineales, distribuidos en más de 21 intersecciones en el lugar.

calles entregadas

Isabel La Católica: Tramo Vicente Celestino Duarte –Juan Parra Alba.

Arzobispo Meriño: Tramo Mella-Restauración.

Restauración: Tramo José Reyes – Arzobispo Meriño

Duarte: Tramo Mella- Juan Isidro Pérez.

Juan Isidro Pérez: Tramo Palo Hincado -Hostos.

La Noria: Tramo 19 de Marzo-Duarte.

La Noria: Tramo Restauración-Mella.

José Reyes: Tramo Mella – Juan Isidro Pérez.