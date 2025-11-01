Activa onda tropical en RD: ¿qué se espera este domingo?

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este sábado una activa onda tropical estaría incidiendo sobre el territorio nacional, provocando importantes acumulados de lluvia, especialmente en el litoral caribeño, el noreste y el centro del país.

Aunque esta onda tropical no presenta actualmente características para convertirse en ciclón, Gloria Ceballos dijo que sus efectos podrían ser significativos debido a que los suelos se encuentran saturados tras las lluvias registradas durante todo el mes de octubre por el paso de la tormenta Melissa.

¿qué se espera?

Ceballos señaló durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que el eje de la onda tropical estaría sobre el territorio nacional la madrugada de este domingo, y que el fenómeno se desplazará rápidamente.

Se espera que pueda generar ráfagas de viento y que el día amanezca con lluvias en gran parte del país.

Ante esta situación, el COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, especialmente en las provincias que se mantienen bajo alerta meteorológica.

Informó que elevó a ocho provincias en alerta amarilla, y una en alerta roja por el fenómeno.

En alerta amarilla están Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en el nivel de alerta verde se encuentran Duarte, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Puerto Plata, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Independencia, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.