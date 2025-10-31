Estudio revela X es la red social con más contenidos de odio

Alrededor de 650,000 publicaciones y comentarios con desinformación, incitación al odio y discriminación fueron analizados en el informe “Dinámicas de discurso de odio en redes sociales: hallazgos para avanzar en la garantía de derechos”.

El estudio evidencia cómo estas narrativas digitales afectan a activistas, periodistas y organizaciones sociales en República Dominicana.

El informe identifica a X, antes Twitter, como la red social con más discursos de odio, en su mayoría, provenientes de perfiles antiderechos con vínculos tanto en el sector público y privado.

Señala también a las mujeres haitianas embarazadas como el grupo más afectado por contenidos tóxicos, seguidas de otros grupos vulnerables, como personas LGBTIQ+, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

“En contextos marcados por la desinformación, la estigmatización y los discursos de odio, las palabras pueden convertirse en armas. Aunque estas dinámicas surgen en entornos digitales; pueden trasladarse rápidamente al mundo físico, poniendo en riesgo la vida, la dignidad y el bienestar de las personas”, advirtió Paula Rodríguez, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert.

El informe ofrece herramientas clave para comprender cómo estos fenómenos amenazan la democracia, alimentan el autoritarismo y afectan a defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales.

El lanzamiento de esta publicación forma parte del proyecto “Más Derechos”, ejecutado por Fundación Friedrich Ebert, Ciudad Alternativa, Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y Centro Integral para el Desarrollo (CIDEL), con el apoyo de la Unión Europea.

Esta iniciativa procura fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil dominicana y promover estrategias de protección de los derechos humanos, consolidando una sociedad más justa e inclusiva.

El acto contó con palabras de bienvenida de Maike Friedrichsen, embajadora de la República Federal de Alemania; Raúl Fuentes Milani, embajador designado de la Delegación de la Unión Europea; y Ricardo González, director de Ciudad Alternativa.

Posteriormente, Pablo Vizcaíno, jefe de la Oficina Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presentó la relevancia del tema y la experiencia regional del organismo internacional.

Durante el evento se realizó un panel integrado por Yanela Zapata, Oficial de Comunicación y Abogacía de Naciones Unidas; Edith Febles, periodista; y Estephany Encarnación, oficial de proyectos del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

Las panelistas compartieron experiencias de trabajo, impactos y retos, además discutieron acciones y alianzas prioritarias para enfrentar la desinformación y los discursos de odio en el país, fortaleciendo así la libertad de expresión y el diálogo democrático.