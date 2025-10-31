Se entrega John 42, buscado por el caso de Capotillo que dejó a niña herida

John Lariel Báez Álvarez (John 42), buscado por el conflicto social de Capotillo que dejó a niña herida, se entregó a las autoridades y será puesto a disposición del Ministerio Público.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que "John 42" se entregó a través de representantes de la comunidad del Capotillo, sector del Distrito Nacional, y del Ministerio de Interior y Policía.

"Ya esta persona cuenta con una orden de arresto que ha sido emitida en su contra por un tribunal competente, y va a ser puesto a disposición de la justicia para que responda en relación a este conflicto social en donde resultó herida de bala una niña de apenas nueve años de edad", expresó Pesqueira.

La niña resultó herida de bala el miércoles durante un conflicto entre vecinos. Se desconoce si podrá volver a caminar y sus familiares reclaman justicia a las autoridades.

La pequeña se dirigía a su habitual clase de “baton ballet” cuando justo al frente de su vivienda un pleito comenzó con machetes y terminó en tiroteo. Una de esas balas impactó a la niña afectando gravemente uno de sus pulmones.

Aunque los vecinos actuaron rápido llevándola inmediatamente al hospital Moscoso Puello, la información que hasta ahora maneja el padre de la niña de parte de los médicos, es que ella podría no volver a caminar, porque la bala le habría afectado también la columna vertebral.