Continúan las lluvias en RD por incidencia de vaguada

Una vaguada pre-frontal, asociada a un sistema que se ubica sobre la porción oriental de Cuba, estará afectando las condiciones del tiempo sobre el país, informó este viernes el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Desde las primeras horas del día se registran aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en las provincias Barahona y Pedernales, así como otros chubascos en localidades de la cordillera Central y la zona fronteriza.

El Indomet dijo que en la tarde hasta primeras horas de la noche también se esperan aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre poblados en las provincias El Seibo, Hato Mayor, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, entre otras áreas.

“En las costas caribeña y Atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin alejarse mar adentro, debido a viento y olas peligrosas. Exhortamos a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca”, explicó Indomet.

huracán melissa

Con respecto al huracán Melissa, actualmente categoría 1, fue localizado a unos 405 km al norte de Bermudas, moviéndose rápidamente hacia el noreste a 67 km/h. Posee vientos máximos sostenidos de alrededor de 150 km/h con ráfagas superiores. Por su posición y desplazamiento, este fenómeno ya no ofrece peligro para la República Dominicana.