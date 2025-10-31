Conferencia del Episcopado Dominicano se solidariza con afectados por huracán Melissa

La Conferencia del Episcopado Dominicano externó su solidaridad con los afectados por el huracán Melissa e invitó a la población a orar y a ayudar a las comunidades que sufrieron sus efectos tras su paso.

“Expresamos nuestra solidaridad fraterna y cercanía espiritual con los afectados en nuestro país ante el paso de la tormenta Melissa. Invitamos a los hombres y mujeres de buena voluntad a ser peregrinos de esperanza, orando por el restablecimiento de las comunidades y ofreciendo las ayudas que puedan realizar”, leía el comunicado.

Asimismo, señaló que se une en oración con sus “hermanos” obispos de Haití, Jamaica y Cuba, por quienes, debido al fenómeno atmosférico, sufrieron pérdidas de seres queridos, viviendas, cosechas y otras formas de sustento.

“Motivamos a los países hermanos a fortalecer los lazos de cooperación mediante gestos concretos”, expresó la Conferencia.

En ese mismo orden, indicó que la Iglesia, a través de sus distintas instituciones, está coordinando acciones de solidaridad, para apoyar tanto al pueblo dominicano como a los países vecinos que han sido tocados por este fenómeno atmosférico.

“Exhortamos a nuestras autoridades a continuar brindando la asistencia que ameritan las familias afectadas. Invitamos al pueblo a unirse en oración por las almas de las personas fallecidas, para que Dios les conceda el descanso eterno y por sus familiares, para que les consuele en medio del dolor”, finalizó.