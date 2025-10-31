Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Huracán Melissa

Conferencia del Episcopado Dominicano se solidariza con afectados por huracán Melissa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Conferencia del Episcopado Dominicano externó su solidaridad con los afectados por el huracán Melissa e invitó a la población a orar y a ayudar a las comunidades que sufrieron sus efectos tras su paso.

“Expresamos nuestra solidaridad fraterna y cercanía espiritual con los afectados en nuestro país ante el paso de la tormenta Melissa. Invitamos a los hombres y mujeres de buena voluntad a ser peregrinos de esperanza, orando por el restablecimiento de las comunidades y ofreciendo las ayudas que puedan realizar”, leía el comunicado.

Asimismo, señaló que se une en oración con sus “hermanos” obispos de Haití, Jamaica y Cuba, por quienes, debido al fenómeno atmosférico, sufrieron pérdidas de seres queridos, viviendas, cosechas y otras formas de sustento.

“Motivamos a los países hermanos a fortalecer los lazos de cooperación mediante gestos concretos”, expresó la Conferencia.

En ese mismo orden, indicó que la Iglesia, a través de sus distintas instituciones, está coordinando acciones de solidaridad, para apoyar tanto al pueblo dominicano como a los países vecinos que han sido tocados por este fenómeno atmosférico.

“Exhortamos a nuestras autoridades a continuar brindando la asistencia que ameritan las familias afectadas. Invitamos al pueblo a unirse en oración por las almas de las personas fallecidas, para que Dios les conceda el descanso eterno y por sus familiares, para que les consuele en medio del dolor”, finalizó.

