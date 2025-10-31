Codue aboga por reformas garanticen moral y valores

En el marco de la conmemoración del 508 aniversario de la Reforma Protestante, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, llamó a la comunidad de fe y a la sociedad dominicana a impulsar una “nueva reforma” que aborde el deterioro progresivo de los valores y la moral en el país.

El pastor Lacen Custodio destacó que, al igual que la Reforma del siglo XVI supuso una revolución religiosa, hoy la República Dominicana requiere de “reformas integrales” que se manifiesten en todos los niveles de la sociedad: escolar, familiar y gubernamental.

“Hoy recordamos esa gran reforma y a Martín Lutero como su reformador y cuando vemos el contexto por la que ocurrió dicha reforma hoy necesitamos renovarla. Como grupo activo de la sociedad. No debemos permitir que esta sociedad siga en este deterioro progresivo”, declaró el presidente del Codue.

Lacen Custodio alertó sobre las diversas amenazas que, a su juicio, socavan las tradiciones y los valores fundamentales de la nación. Entre ellas, señaló la influencia de organismos internacionales y grupos económicos poderosos.

Además, mencionó el impacto de fenómenos culturales y tecnológicos contemporáneos como la globalización, el humanismo, el relativismo, y el surgimiento de la inteligencia artificial (IA), sobre la cual expresó: “la cual ni tiene alma ni corazón”.

Codue instó a la comunidad de fe y a todos los ciudadanos a tomar un rol activo para impulsar la moral y los buenos valores y así lograr la renovación necesaria para el futuro de la sociedad dominicana.