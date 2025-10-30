Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

efectos de huracán melissa 

Vaguada generada por huracán Melissa continúa provocando aguaceros este jueves en RD

El organismo alerta que estas lluvias podrían generar inundaciones urbanas y rurales en algunas de las provincias donde se esperan las lluvias, producto de la saturación de suelos.

Congestión vehícular e inundaciones en la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025, por los estragos de una onda tropical

Lluvias en el Gran Santo DomingoLeonel Matos

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán de categoría 2 Melissa estará generando lluvias acompañadas de ráfagas de viento en la mañana de este jueves hacia la costa caribeña y el sureste del país.

El Indomet precisó que estas lluvias afectarán el Gran Santo Domingo, producto del transporte de campos nubosos asociado a una vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de su alejamiento de territorio dominicano.

En horas de la tarde se espera que las lluvias sean más intensas y significativas, hacia los poblados de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y provincias cercanas.

El organismo alerta que estas lluvias podrían generar inundaciones urbanas y rurales en algunas de las provincias donde se esperan las lluvias, producto de la saturación de suelos.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de las costas Caribeña y Atlántica, navegar con precaución, sin alejarse mar adentro debido a viento y olas peligrosas.

Se les recomienda a bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompimientos y corrientes de resaca.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a Barahona, Pedernales, independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla se mantienen San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago Rodríguez. 

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados