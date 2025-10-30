Vaguada generada por huracán Melissa continúa provocando aguaceros este jueves en RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán de categoría 2 Melissa estará generando lluvias acompañadas de ráfagas de viento en la mañana de este jueves hacia la costa caribeña y el sureste del país.

El Indomet precisó que estas lluvias afectarán el Gran Santo Domingo, producto del transporte de campos nubosos asociado a una vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de su alejamiento de territorio dominicano.

En horas de la tarde se espera que las lluvias sean más intensas y significativas, hacia los poblados de Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y provincias cercanas.

El organismo alerta que estas lluvias podrían generar inundaciones urbanas y rurales en algunas de las provincias donde se esperan las lluvias, producto de la saturación de suelos.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de las costas Caribeña y Atlántica, navegar con precaución, sin alejarse mar adentro debido a viento y olas peligrosas.

Se les recomienda a bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas, ante posibles rompimientos y corrientes de resaca.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a Barahona, Pedernales, independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla se mantienen San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde Monseñor Nouel, Samaná, Duarte, Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago Rodríguez.