Ministerio de Trabajo realiza jornada laboral con 7,012 vacantes

El Ministerio de Trabajo lanzó este jueves el programa “RD Trabaja”, marco en el que se realiza una jornada de trabajo en la que se espera que 7,012 jóvenes se integren en el mercado laboral formal en 66 empresas del sector privado.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó que a través de esta jornada, que se extenderá hasta las 5:00 de la tarde al frente de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), se busca trabajar para lograr que el 50% de la clase trabajadora tenga empleo formal.

Asimismo, dijo que con esto se busca reducir la tasa de desempleo local, que alcanza un 5%, de la que resaltó que, a pesar de ser baja para los niveles de la región, puede ser inferior.

Feria de empleo frente a la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

“Nuestro país tiene una tasa de desempleo cercana al 5%, una de las más bajas de la región, pero no nos conformamos con ese 5%; con esta jornada que iniciamos hoy y con el esfuerzo de RD Trabaja, seguiremos reduciendo ese porcentaje y al mismo tiempo aumentaremos la formalidad hasta alcanzar la meta del 50% de empleos formales en los próximos tres años”, dijo.

Manifestó que los jóvenes que no logren obtener una de las plazas solicitadas este día quedarán registrados en la bolsa de trabajo del ministerio, con el propósito de ser localizados y colocados en una vacante, porque la meta es “que nadie se quede atrás”.

Enfatizó además que las empresas tienen el compromiso, junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), de capacitar a los postulantes que necesiten una formación adicional para ocupar los puestos.

“Ya forman parte de la bolsa de empleos del Ministerio de Trabajo; en caso de no ser seleccionado hoy, será llamado para ocupar una plaza en los próximos días”, aseveró.

Olivares resaltó que en el empleo formal, además de un salario digno, se tiene la oportunidad de optar por una pensión, cotizar en el seguro social, así como protección ante accidentes laborales.

Larga fila de jóvenes en busca de un empleo

“El empleo formal no solo significa tener un salario, significa cotizar para una pensión, disfrutar de la seguridad social, contar con protección frente a los accidentes laborales y tener tranquilidad para cuidar la salud y la familia”, sostuvo.

De igual forma, dijo que el empleo brinda seguridad, independencia y la oportunidad de construir ciudadanía, justicia social y bienestar.

“El trabajo es dignidad, es independencia y cuando un gobierno se dispone a crear empleos formales, lo que realmente está haciendo es construir ciudadanía, justicia social y bienestar”, indicó.

Al encabezar el acto, el presidente de la República, Luis Abinader, destacó su felicidad, porque a través de esta jornada la economía del país avanza, así como las empresas nacionales y las de inversión extranjera.

“Estamos contentos porque la economía está avanzando, las empresas nacionales y toda la producción, también la producción extranjera, está funcionando”, expresó el presidente.