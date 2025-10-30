Miles de personas evacuadas y sin agua a causa del huracán Melissa, según boletín del COE

Hoy, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y enfrentan problemas de falta de agua potable debido a las intensas lluvias producto del huracán Melissa, categoría 2.

Así lo especifica el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) este jueves. La cifra de personas evacuadas en todo el territorio nacional asciende a 4,230.

Seguido a esto, unas 823 viviendas resultaron afectadas por inundaciones. De estas, 21 sufrieron daños parcialmente y dos fueron destruidas a causa de las lluvias, según reportes del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

De acuerdo con la entidad, hasta el momento solo queda una comunidad incomunicada, La Guazuma en la provincia Duarte.

Sin agua

El paso del huracán Melissa ha provocado daños en 29 acueductos del país.

Como resultado, unos 250,008 usuarios se encuentran afectados por la interrupción del servicio, según informó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Mantienen las alertas

Ante la incidencia de los aguaceros, el COE exhorta a la población a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección.

Asimismo, pide a las familias estar atentas ante las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Mientras que en las provincias bajo alertas recomienda no usar los balnearios.

“Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas”, dice el comunicado de la entidad.