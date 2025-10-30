Un menor muerto y otro herido en tiroteo en Puerto Plata

Un menor de 13 años resultó muerto y otro de 8 años fue herido de gravedad a consecuencia de un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en el sector Playa Oeste, de Puerto Plata.

El fallecido fue identificado como Emmanuel David Valdez Peña, de 13 años, residente en la misma zona donde ocurrió el hecho.

Mientras que el menor Gael Monegro de la Cruz, de 8 años, también residente en el sector, resultó herido en el costado izquierdo, con entrada en el tórax y alojamiento en el abdomen, por lo que fue trasladado al hospital Ricardo Limardo y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro.

Información preliminar da cuenta de que la balacera se produjo durante un enfrentamiento entre una persona identificada como Miguel Parra y “Pingüilo el Peluquero”, así como otros dos identificados por los apodos de Popó y Napo.

En un audio difundido en las redes sociales, el joven identificado como Miguel manifestó que está en disposición de entregarse, pero que desea que sean investigados Pinguilo, Popó y Napo, a quienes acusa de haber comenzado a dispararle, por lo que se defendió, según dijo.

El caso es investigado por miembros del Dicrim adscritos a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional.