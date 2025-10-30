El huracán Melissa destroza a Cuba y toma rumbo hacia Bahamas

El gigantesco huracán Melissa dejó ayer miércoles "daños cuantiosos" en Cuba y se dirige ahora a Bahamas, como parte de una devastadora trayectoria en la que azotó Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años.

Melissa ha causado inundaciones en ciudades y pueblos, destrozos en infraestructuras, cientos de miles de evacuados, cortes de energía y una treintena de muertos en la región desde el fin de semana.

Melissa azotó el martes Jamaica con la fuerza de un huracán de máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Y en la madrugada del miércoles golpeó Santiago de Cuba, el este de la isla.

El huracán se debilitó un poco el miércoles por la tarde y avanza sobre el Atlántico con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Se ubicaba a 175 kilómetros del centro de las Bahamas, a donde se espera que arribe por la noche, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH).

Por el momento el mayor precio en vidas lo ha pagado Haití, que reportó este miércoles otros 20 muertos, lo que eleva a 23 el total en el país. Además tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en República Dominicana.

En Santiago de Cuba, el techo de la casa de Mariela Reyes, un ama de casa de 55 años, salió volando y no paró hasta caer en la siguiente cuadra.

"No es fácil perder todo lo que uno tiene. Lo poco que tienes", dijo Reyes desanimada. El martes logró resguardar su televisor y otros electrodomésticos en la casa de su hermana.

La tormenta inundó casas y calles, que caída la tarde del miércoles continuaban intransitables.

Apenas pasó el peligro, vecinos de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla con 500,000 habitantes, salieron machete en mano para cortar árboles derrumbados y liberar las calles, constató un periodista de AFP.

A las afueras de Santiago de Cuba algunas ovejas se ahogaron por la subida de un río y yacían sobre el asfalto.

"Arrollando todo a su paso"

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo en su primer balance de la situación que fue "una madrugada muy compleja" con "daños cuantiosos", según un mensaje en X.

La tormenta también rompió cristales, paneles y otras estructuras de un hotel en el que se alojan periodistas, igual que sucedió en hospitales y centros educativos.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

La empresa estatal de telecomunicaciones, ETECSA, indicó que la provincia de Guantánamo y varios localidades de Santiago de Cuba y Granma y Holguin permanecían sin red telefónica.

Según Cubadebate, durante la madrugada en la Sierra Maestra las aguas bajaban "arrollando todo a su paso" por la crecida de ríos.

En Haití, que este miércoles cerró sus escuelas, comercios y administraciones, veinte habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave fueron arrastrados por el río La Digue, desbordado por el paso del huracán.

Autoridades locales informaron que seguían buscando a un número indeterminado de desaparecidos.

Jamaica, "zona de desastre"

En Jamaica, Melissa llegó con vientos sostenidos de unos 300 km/h, lo que lo convirtió en el más potente en tocar tierra en 90 años, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

Como comparación, el huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida en 1935 con vientos también cercanos a los 300 km/h, y una presión atmosférica de 892 milibares.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre".

Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

"Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos", declaró a la AFP Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

La devastación provocada por Melissa en Jamaica alcanza "niveles nunca vistos" en esa isla, declaró el miércoles un responsable de la ONU en el lugar.

"Por lo que sabemos hasta el momento, ha habido una destrucción inmensa, sin precedentes, de infraestructuras, propiedades, carreteras, redes de comunicación y de energía", declaró desde Kingston por video Dennis Zulu, coordinador de la ONU para varios países del Caribe, incluido Jamaica.

Más potencia que Katrina

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.

El meteorólogo Kerry Emanuel explicó que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.

"El agua mata a mucha más gente que el viento", dijo a la AFP.