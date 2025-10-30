San José de Ocoa es la única provincia en alerta roja; COE advierte sobre deslizamientos de tierras

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó este jueves a la provincia San José de Ocoa a alerta roja, debido a las lluvias remanentes del fenómeno tropical Melissa, el cual alcanzó la segunda categoría de huracán.

Aunque hay otras provincias con alertas menores, el COE publicó una advertencia para esta provincia ubicada al sur del territorio nacional, en la cual prevé la continuidad de precipitaciones.

Recomendó a las comunidades ocoaeñas mantenerse en un estado de precaución, ya que los suelos de ese territorio se encuentran saturados por las extensas lluvias, pudiendo provocar deslizamientos de tierra en la zona montañosa.

“Tomar la medida de precaución con los deslizamientos en la provincia San José de Ocoa, un área de montaña con una gran milimetría que ha caído. Los suelos están totalmente saturados”, indicaron las autoridades en una transmisión en vivo realizada esta tarde en su canal de YouTube.

Otras alertas

San José de Ocoa es la única provincia en alerta roja. Mientras que el COE estableció alerta amarilla para las provincias Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Cristóbal, Independencia, Peravia, Monte Plata, San Juan, Monte Cristi, Barahona y Bahoruco.

Con relación a las calificadas como verdes, están Monseñor Nouel, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Seibo, Santiago Rodríguez y Distrito Nacional.

Más lluvias

Además, indicó que proyectan lluvias moderadas, “eventualmente fuertes en Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón.

El centro de coordinación también anunció precipitaciones para las provincias pedernales, Barahona, Azua, Sánchez Ramírez, entre otras, mientras que para San Cristóbal y Santo Domingo “se prevén algunos aguaceros pasajeros”, con la probabilidad de convertirse en moderados.

Trayecto de Melissa

Las autoridades comunicaron que Melissa en la actualidad es un huracán categoría dos y se encuentra aproximadamente a unos 480 kilómetros del sur de Bermudas, alcanzando vientos máximos de 165 kilómetros por hora.

Según aseguraron los técnicos del COE, este huracán se está trasladando hacia el norte en el mar Caribe y no tiene proyección, hasta este momento, “de afectar ningún territorio de otro país”.

Recomendaciones

“No bajar la guardia, no importa en qué nivel de alerta esté su provincia, debe mantenerse atento a los boletines emitidos por el COE, así como abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas”, precisaron.

Permitirán navegar cerca del perímetro costero del país, no obstante, los capitanes y bañistas deberán ser cautos y cumplir con los lineamientos de las autoridades.

Cantidad de agua

Sobre los acumulados de lluvia máximos que registró durante los últimos días el país, informaron el registro de unos 78.4 milímetros en San José de Ocoa, 77.4 milímetros en Peralta, 46.8 milímetros en San Cristóbal, 37.4 milímetros en el Aeropuerto Isabela,

Mientras que los inferiores fueron registrados en Polo Barahona con 446, aeropuerto María Montes con 186 milímetros.

Presas

Por otro lado, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) precisó que el Comité de Operaciones de Presas en Emergencia aún se mantiene declarado en estado de emergencia.

La institución gubernamental comunicó que realizó anoche una intervención en la infraestructura recolectora de agua De Valdesia, en Peravia, donde fue necesario operar las turbinas.

“Le comunicamos a todos los sectores debajo de la presa tener la precaución y estar atento a las instrucciones que emanen de los organismos de protección civil que están en conocimiento de esa operación”, informaron durante la rueda de prensa realizada conjuntamente con el COE.

Comunicaron que la presa de Moción, en Valverde, continúa funcionando con turbinas para mantener la regulación del agua, de manera permanente. Por último, el INDRHI indicó que la presa de Sabaneta, situada en San Juan, redujo sus niveles, razón por la cual no está derramando agua.