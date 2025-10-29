Ministro de Salud afirma que no hay casos de cólera en RD; se refuerzan medidas preventivas

El ministro de Salud, Víctor Atallah, informó que en República Dominicana no se han registrado casos de cólera y que se mantiene activado el protocolo de vigilancia y respuesta ante los casos reportados en Haití, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y proteger a la población, especialmente en las zonas fronterizas.

Ante esto, se intensificó la vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza, en coordinación con la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental.

“Mandamos unas 86 personas a la zona, que están trabajando intensamente. Se realizan pruebas continuas de calidad del agua en diferentes puntos para detectar posibles contaminaciones, además de distribuir materiales informativos en creole y español, y kits de higiene para promover el lavado de manos”, indicó Atallah.

El ministro informó que, de manera preventiva, se dispuso el abastecimiento de medicamentos para estar preparados ante posibles casos sospechosos. Además, se movilizaron equipos del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública Dr. Defilló, con el objetivo de garantizar la detección oportuna y dar respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

De igual manera, aseguró que el personal del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental recolecta muestras en diversos puntos del país, no solo en la frontera, sino también en otros afluentes, con el propósito de analizar la calidad del agua y detectar la presencia de organismos patógenos que puedan provocar enfermedades diarreicas agudas.

El Ministerio de Salud recomienda evitar el consumo de agua que no esté debidamente procesada, ya sea para tomar o preparar alimentos.

Advirtió que, en caso de no contar con agua potable, se debe hervir o colocar cinco gotas de cloro por galón, antes de consumirla o usarla para cocinar. Asimismo, se exhorta a mantener una adecuada higiene de manos.

Ante síntomas como diarrea o vómito, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Se recuerda que no toda diarrea o molestia estomacal es señal de cólera, ya que existen diversos patógenos que causan enfermedades diarreicas agudas.

Las autoridades de salud reiteran que en el país no se ha registrado ningún caso de cólera y aseguran que se mantiene la vigilancia constante y el control sanitario permanente en los puntos fronterizos.

“Hasta el momento quiero reiterar que no hay ningún caso de cólera activo en el país. Tenemos control total de la zona y nuestros equipos están trabajando de manera continua”, enfatizó el ministro de Salud.