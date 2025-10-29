Melissa siguen generando aguaceros en territorio dominicano; mantienen alertas por inundaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Melissa continuará dominando las condiciones del tiempo en el país, generando aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento este miércoles.

El Indomet precisó que estas lluvias serán especialmente en horas de la tarde y noche sobre Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua, San José de Ocoa, Peravia y La Vega.

Se prevé además que estas lluvias se extiendan hacia Santo Domingo, El Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, entre otras que se encuentren bajo aviso y alerta meteorológica.

Por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de alto riesgo.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de la costa caribeña, desde Bahía Honda hasta Cayo Pisaje, ambas en Pedernales, permanecer en puerto debido al viento y olas peligrosas.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con la debida precaución. Mientras que en la costa Atlántica no hay restricciones.

Alertas

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a Barahona, Pedernales, independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla se mantienen San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, Distrito Nacional, Santo Domingo, Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi y San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde Monseñor Nouel, Samaná, San Pedro de Macorís, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo y Santiago Rodríguez.