Este miércoles el COE reporta 4,135 personas desplazadas y 805 viviendas se inundaron

Miles de personas en el país se han visto obligadas a abandonar sus hogares tras las intensas lluvias generadas por el huracán Melissa, que disminuyó a categoría 2 esta semana.

Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su boletín número 18 de este miércoles. El informe detalla que 4,135 personas han sido evacuadas en todo el territorio nacional, siendo las provincias de la Región Sur las más afectadas.

Asimismo, la Defensa Civil reportó que en el Distrito Nacional, un total de 38 personas se mantienen en el albergue de la escuela El Túnel, del sector Capotillo.

Viviendas afectadas

Según notificó el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), 805 viviendas se inundaron. De estas, 20 resultaron parcialmente afectadas y dos destruidas a causa de las lluvias.

Efectos en las provincias

De acuerdo con los reportes de la Defensa Civil, Melissa ha dejado daños significativos en Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal y Monte Plata.

En ese contexto, debido a la saturación de suelos, se produjo la caída de un árbol sobre una vivienda, en Barahona. En zonas aledañas como Vicente Noble y El Memiso de Quita Coraza, también se ha reportado caída de árboles sobre casas.

Además, debido al desbordamiento del Arroyo Arroyiyo, ubicado en la misma provincia, produjo inundaciones urbanas en un total de 68 viviendas. De estas, en Santa Cruz 15, Peñón 10, La Cu 20, Fundación dos, Canoa 15 y Jaquimeyes seis.

En San José de Ocoa, la Defensa Civil notificó que, debido a los intensos vientos, cayó un árbol en la comunidad Las Caobas, en el Saviñón, calle Padre Billini, obstaculizando el tránsito en la vía.

Asimismo, en Los Cacaos, San Cristóbal, las fuertes lluvias provocaron inundaciones urbanas, pero sin afectados, informa la entidad.

Zonas incomunicadas

El COE informó que hasta el momento solo quedan tres comunidades incomunicadas. Estas abarcan La Guazuma y Peralvillo, en Monte Plata, y Los Contras en Duarte.