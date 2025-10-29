Arzobispado de Santo Domingo realiza almuerzo benéfico

Con el propósito de cubrir económicamente obras de asistencia social y de interés misionero, el Arzobispado de Santo Domingo realizó este martes un almuerzo empresarial para recaudar fondos.

La recaudación también se realiza para costear los trabajos y las actividades de la Arquidiócesis, además de ordenaciones sacerdotales y estudios avanzados de sacerdotes, entre otros aspectos.

La actividad estuvo encabezada por monseñor Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, acompañado de los obispos auxiliares Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman.

Ozoria manifestó que la misión de la iglesia es evangelizar y santificar el mundo, pero para lograrlo es necesario contar con recursos.

"Para todo se necesita recursos. Realizamos algunas actividades para el año tener algo en fondo, para que podamos cumplir la misión que la iglesia tiene", expresó.

El prelado aclaró que la iglesia no es "rica" materialmente, más sí espiritual y por tal razón requiere de ayuda.

"Gracias a Dios que hay mucha gente generosa, que se desprende de bienes y que nos ayuda, nos apoya en esta tarea de evangelización", dijo Ozoria.

Monseñor especificó que este almuerzo benéfico pertenece a la Arquidiócesis, pero que también se estarán realizando actividades donde personas de escasos recursos puedan colaborar con la recaudación.

Ozoria subrayó que en este mes de octubre se inició la colecta del Domund, que es una recaudación universal para ayudar a la iglesia en todo el mundo en la evangelización.

“Estas colectas que se hacen aquí, normalmente, es para nosotros, para la obra de la iglesia y otra colecta que se hace es para el seminario, para la formación de los seminaristas. Se hace durante el año, una vez al año se hace esa colecta del seminario”, explicó.

La actividad se realizó en el Gran Salón del Hotel Marriott Piantini y participó la cúpula de la Iglesia Católica, además de representantes del sector empresarial y damas solidarias.