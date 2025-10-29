Desde dos hasta 20 años de prisión para quienes regresen ilegalmente a Estados Unidos

Quienes regresen de manera irregular a Estados Unidos tras una deportación, tendrán graves sanciones legales en ese país, entre estas la cárcel.

Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en el país a través de un comunicado en redes sociales, donde precisan que entre estas sanciones van desde dos hasta 20 años, dependiendo la gravedad del delito.

Se penalizarán con dos años de cárcel por reingreso ilegal; quienes hayan sido deportados por un delito grave tendrá penalizaciones de hasta 10 años y hasta 20 años para quienes fueron deportados por un delito grave con agravantes.

Hasta la segunda semana de octubre, Estados Unidos había repatriado 3,581 dominicanos en lo que iba de año, entre ellos 2,452 por asuntos migratorios, según informó la Dirección General de Migración (DGM).

El 90.23% de los repatriados son hombres y el restante 9.77 % mujeres, de acuerdo con un informe de la DGM, que precisó que nueve de los dominicanos, es decir, el 0.25 %, decidió regresar voluntariamente al territorio dominicano.

Aunque varían cada mes, las cifras se han ido incrementando desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, "decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que a juicio de las autoridades representen un potencial riesgo para ese país", precisó Migración en un comunicado

Aparte de la migración ilegal, las repatriaciones han sido por acusaciones de drogas (553 personas), asaltos (126), violencia (101), porte ilegal de armas (67), ofensa y delito sexual (42), homicidios (35), fraudes (22) y documentos falsos (17).

También figuran otros delitos, como lavado de activos, trata de personas, contrabando, entre otros, precisó la institución migratoria.