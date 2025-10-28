Reincidencia en agredir mujeres, similitudes en casos recientes de hombres que mataron a su pareja

"Él estaba impuesto a eso porque a la mamá de su primera hija él le dio un machetazo que casi se moría; él sufría de eso, ese abusador", así lo describieron, entre lágrimas, algunos parientes de José Luis Biloria de Jesús, luego de que este matara a su pareja Elianni Rodríguez Puello, a quien le restaban tan solo cuatro meses para alcanzar sus 22 años de edad.

Biloria de Jesús intentó suicidarse tras cometer este feminicidio el pasado viernes en su hogar situado en Guachupita, un sector del Distrito Nacional, sin importar la presencia de dos infantes, uno de ellos su hijo.

Sin embargo, las heridas que se produjo con un arma blanca no fueron tan graves, permitiendo que aún se mantenga con vida.

De acuerdo con las explicaciones expresadas por algunos familiares a reporteros de este medio, el presunto victimario habría agredido a otra pareja que tuvo en el pasado, la cual fue progenitora “de su primera descendiente”.

Razón por la cual este se convierte en el segundo caso registrado en el territorio nacional, en menos de 16 días, donde el punto en común de los feminicidas es tener antecedentes de maltrato hacia sus antiguas parejas.

El pasado 12 de octubre, Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, asesinó a su esposa Mayra Martínez y a su suegra Doris Romero dentro de su hogar en el sector capitaleño El Milloncito. Después intentó suicidarse utilizando la misma pistola, pero no pudo lograrlo, hasta que falleció momentos después recibiendo atenciones médicas.

A diferencia de “los constantes maltratos” que recibía la joven Puello, quien dejó a dos niños en la orfandad, los vecinos de la familia Miranda Martínez la describieron como “unida”, calificando al victimario como un “hombre de bien”.

No obstante, Feliz Miranda Hermida, al parecer, pudo disfrazar completamente los rastros de sangre que le perseguían desde su pasado.

47 años antes, el 24 de diciembre del 1978, este mismo hombre habría cometido su primer feminicidio, cuando mató a su entonces esposa, Ana Argelia Abreu, quien es la madre de uno de sus hijos.

Por este crimen, el hermano de la fenecida, Félix Antonio Abreu, asegura que el homicida tan solo fue sometido al cumplimiento de “dos o tres años y medios de cárcel”, de los siete a los cuales fue condenado.

La pregunta que le provocó a Félix Antonio ver cómo el mismo hombre que asesinó a su hermana años después incurre en sesgar la vida de Mayra Martínez, quien tenía 65 años de edad, también otra madre de sus vástagos, fue la siguiente: ¿Cómo una persona así puede estar portando arma y puede estar haciendo vida común?

Sin respuesta alguna, a este hombre solo le queda continuar recordando a su extinta hermana que no pudo sobrepasar los 32 años de edad, debido a la decisión de quien fuese su compañero de vida al matarla con un disparo.

“Herida abierta a la sociedad”

Para la Fundación Vida Sin Violencia, los feminicidios registrados en el país son “una herida abierta para la sociedad”.

De acuerdo con cifras recopiladas por esta organización, en 2024 alrededor de 71 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, obligando a 54 niños a entrar en la lista de víctimas en estado de orfandad.

Mientras que en los 10 meses de este año, la entidad identificó el reporte de, aproximadamente, 50 feminicidios, los cuales dejaron a 64 hijos sin su madre y, en algunas ocasiones, sin su padre.

Un informe elaborado por el periodista dominicano Fernando Quiroz, utilizando datos oficiales realizados por el Gobierno, establece que en el territorio nacional han ocurrido 1,802 casos durante los últimos 20 años, lo que significa que cada 12 meses surgieron un promedio de 90 feminicidios.