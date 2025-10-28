Orden de Malta nombra nuevo embajador ante RD

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, designó a Enrique Antonio Valdez Aguiar como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Dominicana.

A través de un comunicado de prensa, se informó que justo este lunes, el nuevo embajador presentó las copias de estilo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la presentación de las Cartas Credenciales ante el Presidente de la República, Luis Abinader, se realizará en la fecha que oportunamente indique la Dirección de Ceremonial de Estado y Protocolo.

La Soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 Estados y con la República Dominicana desde el año 1957, sobre la base de una vocación común de servicio y solidaridad.

perfíl

Valdez Aguiar es un profesional y empresario de amplia trayectoria en los ámbitos empresarial, institucional y cultural de la República Dominicana. Durante más de cuatro décadas de experiencia en el sector asegurador, ocupó posiciones de alta dirección y representación gremial, destacándose por su compromiso con el desarrollo ético y técnico de la industria.

Luego de haber transicionado desde la gestión ejecutiva hacia un rol estratégico y de asesoría, ha orientado más su labor al servicio humanitario y a la vida espiritual, colaborando con instituciones de fe, cultura y asistencia social. Además, es miembro de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta, desde donde ha promovido diversas iniciativas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Su designación como Embajador ante la República Dominicana representa un compromiso renovado con los valores fundacionales de la Orden de Malta que son la defensa de la fe y el servicio a los pobres y enfermos.

La Orden

La Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en Jerusalén alrededor del año 1048, es un sujeto primario del derecho internacional y una orden católica, religiosa y laica.

La misma se dedica principalmente a la atención sanitaria y social, así como a la ayuda humanitaria, operando en 120 países; sus 13,500 miembros cuentan con el apoyo de 100,000 voluntarios y otros 52,000 médicos, enfermeras y paramédicos.

La Orden administra hospitales, centros de salud, unidades ambulatorias, institutos para personas mayores y con discapacidad, centros de cuidados paliativos y terminales, y cuerpos de voluntariado. Malteser International, la agencia especial de socorro de la Orden de Malta, se encuentra en primera línea ante desastres naturales y en la mitigación de las consecuencias de los conflictos armados.

Por igual, trabaja actualmente en Ucrania, en más de 70 localidades del país y en los países vecinos. En Oriente Medio atiende a las poblaciones víctimas de conflictos en Siria e Irak, y gestiona el único hospital con servicio de neonatología intensiva en Belén. El cuerpo de ayuda Italiano de la Orden de Malta participa en las operaciones de primeros auxilios en ayuda a los inmigrantes en el Mar Mediterráneo.

La Orden de Malta es neutral, imparcial y apolítica. Mantiene relaciones diplomáticas con 114 Estados, relaciones oficiales con otros 6 Estados y relaciones a nivel de embajador con la Unión Europea. Es Observador Permanente ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y cuenta con representantes ante las principales organizaciones internacionales.

Desde 1834, la sede del gobierno de la Orden de Malta se encuentra en Roma, donde goza de derechos extraterritoriales. El 81º Gran Maestre es Fray John Dunlap.