Huracán Melissa afecta indirectamente con lluvias, tronadas y ráfagas de viento a RD

Los efectos indirectos del poderoso huracán Melissa categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson siguen provocando precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las provincias del suroeste, como Pedernales, Barahona, Azua, Bahoruco, Independencia y San Juan, así como en zonas de la Cordillera Central y el sureste, incluyendo San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Melissa se ubica en la latitud 17.2 Norte, longitud 78.3 Oeste, a unos 180 km al oeste/suroeste de Kingston (Jamaica) y a unos 465 km al suroeste de Guantánamo (Cuba), moviéndose hacia el nor/noreste a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h con ráfagas superiores.

En horas de la tarde y la noche, según en Indomet, se espera que esta actividad lluviosa continúe afectando las provincias antes mencionadas, extendiéndose hacia San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, entre otras.

“Estas precipitaciones seguirán impactando las provincias que permanecen bajo aviso y alerta meteorológica, por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de alto riesgo”, dice el Indomet.

Sobre las condiciones marítimas, la entidad recomendó a las pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Caribeña, específicamente hacia la porción suroeste, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní) recomendamos a los operadores de las frágiles, permanecer en puerto, debido a viento y olas peligrosas.

Para la costa Atlántica, desde Montecristi y Puerto Plata, recomiendan navegar cerca del perímetro costero. Los demás sectores de ambas costas están normales.

Estؘán en alerta meteorológica Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, El Seibo, San Cristóbal, Monte Planta, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Pedro de Macorís y La Romana.

Mientras que en aviso meteorológico están San José de Ocoa, Peravia, Independencia, Azua, Pedernales, Barahona, San Juan y Bahoruco.