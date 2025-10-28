Director del COE llama a “no descuidarse”; 3,785 personas desplazadas y 48 localidades aisladas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este martes que 3,785 personas permanecen desplazadas por las inundaciones, de las que 38 están en albergues oficiales.

Mientras que 737 viviendas resultaron afectadas, 18 de estas de forma parcial y dos destruidas. Las carretas afectadas suman cuatro; dos puentes y 48 comunidades incomunicadas.

El director del COE, hace un llamado a la población y a los organismos de respuesta a no bajar la guardia ni descuidarse, debido a que las lluvias continuaran la próximas 24 a 72 horas.

El fenómeno, que arreció sus lluvias pasadas las 4:00 de la tarde del sábado sorprendió a estos barrios haciendo huir despavoridas familias enteras con niños, envejecientes y adultos, hombres y mujeresJose Dicen / LD

En cuanto a los acueductos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), debido a las fuertes lluvias, 32 están fuera de servicio, afectando unos 262,349 usuarios.

Advertencia en las costas

En el suroeste de la Costa Caribeña se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

“En la costa caribeña, específicamente en la porción suroeste, desde Cabo Beata, Pedernales hasta Punta Salinas, Bani, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas peligrosas. El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con la debida precaución. Mientras que para la costa Atlántica, desde Monte Cristi hasta Puerto Plata, recomendamos navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro”.

Alerta

El COE mantiene en alerta roja a Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco. Además, en alerta amarilla se encuentran Dajabón, San José de Ocoa, Azúa, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan, Monte Cristi y San Cristóbal. En alerta roja están Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia.

En alerta verde siguen Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.