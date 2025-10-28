Cuatro provincias en alerta roja, 10 en amarillo y 09 en verde por huracán Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene cuatro provincias en alerta roja, 10 y al Distrito Nacional en amarillo y 09 en verde, debido al poderoso huracán Melissa categoría 5.

El fenómeno se ubica en la latitud 17.9 Norte, longitud 77.9 Oeste, a unos 60 km al sureste de Negril (Jamaica) y a unos 380 km al suroeste de Guantánamo (Cuba), moviéndose hacia el nor/noreste a 15 km/h y posee vientos máximos sostenidos de 295 km/h con ráfagas superiores.

A pesar de que Melissa se encuentra muy distante del territorio dominicano, su amplia estructura desprende bandas nubosas exteriores, por lo que se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.

Según el COE, estas lluvias continuarán provocando inundaciones repentinas debido a la alta saturación de los suelos, especialmente en zonas vulnerables.

En alerta roja están Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En amarilla están San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Juan y Monte Cristi

Mientras que en alerta verde están Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Santiago Rodríguez y Samaná.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa caribeña, específicamente en la porción suroeste, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní) se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas peligrosas.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con la debida precaución. Para la costa Atlántica, el oleaje se encuentra normal.

De igual modo, en el suroeste de la Costa Caribeña se instruye a los organismos de protección civil a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.