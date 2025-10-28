Al menos 12 estudiantes intoxicados con pesticidas en La Vega

Al menos 12 estudiantes de la escuela Raúl Amézquita, ubicada en el sector Colón del distrito municipal Juan Rodríguez (Barranca), provincia La Vega, resultaron intoxicados la mañana de este lunes, tras inhalar una sustancia desconocida que se presume, eran pesticidas, lanzadas en una finca agrícola en las inmediaciones del centro educativo.

Los menores, en su mayoría del segundo nivel escolar, comenzaron a presentar mareos, náuseas y dificultad para respirar durante la jornada de clases, lo que provocó pánico entre maestros y padres.

Asimismo, entre los alumnos afectados se encontraban niños de 9 y 10 años.

Varias unidades de ambulancias se presentaron en la escuela para trasladar a los estudiantes al Hospital Luis Manuel Morillo King, al Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch y a centros de salud privados, donde recibieron las atenciones médicas de lugar.

Hasta el momento, las autoridades reportan que ninguno de los casos reviste gravedad.

Técnicos de Salud Pública y Medio Ambiente acudieron al plantel para realizar pruebas de campo y recoger muestras del aire y del suelo, a fin de determinar el tipo de sustancia inhalada.

Los primeros indicios apuntan a que se trata de algún producto agroquímico utilizado en la finca contigua, aunque su origen exacto aún no ha sido confirmado.

“Eso es normal allá, es a cada rato, es como un relajo que se está haciendo con eso”, dijo el padre de uno de los niños afectados, mientras esperaba noticias de su hijo en las afueras del Hospital Morillo King.