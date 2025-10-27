“Estamos muy preocupados”: Dominicanos se resguardan ante inminente llegada de Melissa a Jamaica

“Estamos muy preocupados”, son las palabras que acompañan a dominicanos residentes en Jamaica mientras están a la espera del huracán Melissa, de categoría 4, del que se pronostica un rápido fortalecimiento de camino a la isla caribeña.

Evelyn Abreu, periodista dominicana radicada en Kingston, capital de Jamaica desde hace siete años, expresó que locales viven momentos de tensión mientras se preparan para recibir los efectos directos de este huracán, que se espera llegue a ese país en las próximas horas, conforme a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Abreu dijo que locales jamaicanos ven en Melissa como el huracán más amenazante, conforme los pronósticos de los diferentes organismos y la trayectoria del fenómeno.

“Todos estamos a la expectativa, aquí somos tres millones, es muy chiquita la isla, si impacta categoría cinco la destroza, es muy pequeñita y tiene suelo muy vulnerable. Jamaica es un suelo muy vulnerable al agua, aquí caen dos gotas de agua y hay deslizamientos de tierra y derrumbes, la tierra se abre fácilmente”, expresó al conversar vía telefónica con periodistas de Listín Diario.

Personas aseguran sus ventanas de cristal con cinta adhesiva en Jamaica.Fuente externa

Esta tensión se ha extendido a supermercados, donde se agotó el pan y fueron retiradas las carnes y embutidos de los mostradores para evitar se dañen, ante una salida energética producto de las lluvias.

“Aquí el pan se acabó, no hay pan en la isla, el jamaicano compra mucho pan. Las filas enormes también para uno poder comprar, porque la gente empezó a comprar cositas, pero ya con las alertas nosotros estamos comprando más”, sostuvo.

Dijo que tiene tres días yendo al supermercado para abastecerse de alimentos no perecederos, como enlatados, cereal, galletas saladas, habichuelas enlatadas y agua.

En los hogares, algunas personas han recurrido a madera, cinta pegante y otros materiales para asegurar puertas y ventanas de cristal de los vientos huracanados de Melissa.

En la isla decenas de turistas están varados, puesto que el Aeropuerto Internacional Norman Manley (KIN) en Kingston, Jamaica, fue cerrado ayer sábado, por lo que se han puesto a disposición números telefónicos para que se comuniquen con organismos estatales.

Melissa ha generado lluvias desde hace tres días en Jamaica, especialmente en la zona costera, donde se aprecian fuertes oleajes, sin embargo, en el centro las lluvias han arreciado este domingo.

Como medidas estatales, el primer ministro, Andrew Holness, colocó el país bajo alerta y otras disposiciones para preparar la nación ante el desastre.

“Aquí se están haciendo muchas construcciones y el gobierno ordenó que todos los escombros y materiales de construcción que estén regados inmediatamente tenían que recogerlos para evitar riesgos”, agregó Abreu sobre las disposiciones.

Asimismo, solo están trabajando las oficinas que sean necesarias y la docencia está suspendida desde la semana pasada hasta nuevo aviso.

Un poste de electricidad y cables con corriente se derrumbaron en la comunidad de Wilmington, en la División de Morant Bay, el sábado por la tarde, mientras llovía en la zonaFuente externa

El huracán

El Centro Nacional de Huracanes informó al mediodía de este domingo que el ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston (Jamaica) y a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo (Cuba), con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

Melissa avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

Hasta mediados de la semana próxima se esperan "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, ambos con peligro para la vida", en Jamaica, actualmente bajo alerta de huracán, y porciones del sur de Haití y República Dominicana, que continúan bajo vigilancia por fuertes lluvias.

Los meteorólogos esperan que el ciclón se mueva lentamente hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

Melissa podría descargar hasta un total de 380 a 760 milímetros de lluvia, con posibilidades de más de 1.000 milímetros en localidades del sur de la Española y Jamaica hasta el miércoles, y entre 152 y 304 milímetros en el sureste cubano, según el NHC, que advierte sobre fuertes precipitaciones adicionales a lo largo de la semana.