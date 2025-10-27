Melissa dejará lluvias significativas sobre el sur de país en la tarde y noche de este lunes

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, informó que el huracán Melissa, categoría 5 continuará generando aguaceros significativos en provincias del suroeste de territorio dominicano.

Rivera señaló que este fenómeno mantiene una tendencia de desplazamiento hacia el oeste, lo que se espera continúe así en las próximas horas, facilitando la ocurrencia de aguaceros en horas de la noche, especialmente sobre Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.

Dijo que estas lluvias también se sentirán en otras provincias en alerta, pero con menor intensidad.

“Esta trayectoria hacia al oeste en horas de la noche y en horas de la tarde continuará favoreciendo a la República Dominicana con bandas nubosas exteriores que producirán aguaceros que serán moderados a fuertes en algunas provincias del suroeste y ya hacia el resto del país las precipitaciones aunque serán menos frecuentes, estarán llegando, pero ya no con la frecuencia que teníamos anteriormente”, expresó.

El huracán Melissa tiene vientos máximos de 270 kilómetros por hora, localizándose a 230 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica.

Se espera que para el miércoles haya cruzado Cuba, posición en la que estaría generando lluvias sobre territorio dominicano.

En el informe de Indomet informó que para este lunes se espera que se espera que estos aguaceros se intensifiquen en horas de la tarde, con ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades del suroeste en Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de la costa caribeña, desde Cabo Beata, en Pedernales hasta punta Salinas, en Baní, permanecer en puerto debido al viento y olas peligrosas.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con la debida precaución. Mientras que en la costa Atlántica no hay restricciones.