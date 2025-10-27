Jhonny Pujols: Los hechos le dan la razón al PLD, el narcotráfico estaba metido a través del PRM

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, reafirmó las denuncias que realiza desde 2020 esa organización política, en las cuales acusa al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de permitir la utilización de recursos provenientes del narcotráfico en las pasadas campañas electorales.

Pujols considera que los últimos hechos registrados en el país, sobre la condena internacional y los arrestos de funcionarios electivos integrantes del PRM, son la principal prueba de que el PLD tenía razón en sus alegatos.

"Hoy los hechos le dan la razón al PLD. El narcotráfico estaba metido en la campaña a través del PRM. El financiamiento del narcotráfico se ha puesto en evidencia con todos los casos de extradición que hay de legisladores y funcionarios electos", dijo Pujols mientras era entrevistado en el programa radial Rumbo de la Mañana, transmitido a través de la emisora 98.5FM.

Al responder a las preguntas de los panelistas, el miembro del Comité Político recordó las declaraciones emitidas el 15 de junio de 2020 por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, con las que desmeritó los intentos del PLD de vincularles con actividades ilícitas.

“El PLD no tiene el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política…”, dijo Paliza, quien es en la actualidad ministro de la Presidencia, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM, días antes de que Luis Abinader fuese electo presidente de la República.

Pujols también reaccionó a los cuestionamientos sobre si existe una relación entre el PLD y actores criminales, indicando que esa entidad política no ha tenido en toda su historia, desde su fundación en el año 1973, ningún integrante solicitado en extradición por el tráfico de estupefacientes ilegales.

"En toda la historia del PLD ningún legislador, exlegislador, ni funcionario designado por el Poder Ejecutivo (durante los gobiernos del PLD) ha sido solicitado en extradición. Evidentemente, lo que hay ahora no tiene precedentes en la República Dominicana", expresó.

Además, el representante peledeísta entiende que es falso el relato de quienes “han querido decir que todos los partidos políticos son iguales y que el narcotráfico ha permeado todo”.

¿Cómo enfrentarlo?

Tras el diputado Miguel Gutiérrez y el regidor Edickson Herrera del PRM ser citado por un tribunal de Estados Unidos por su alegada participación en ese tipo de delitos, Pujols manifestó que es necesaria la implementación de correctivas dentro de las estructuras partidarias.

"No significa que el crimen organizado no pretenda conseguir poder y lo haga a través de los partidos; lógicamente, siempre querrán hacerlo. Pero, otra cosa es que usted le abra la puerta, hubo una flexibilidad de los controles, se perdió rigurosidad...", precisó.

Según declarado, es la responsabilidad de las agrupaciones políticas tener “el valor” de impedir las aspiraciones de los ciudadanos que sean parte de esas bandas criminales, “como lo hizo el PLD” durante la celebración de un congreso elector dirigido por la dirigente Alejandrina Germán.

"Varios saben que doña Alejandrina en una ocasión le impidió a un excompañero aspirar a una función, le dijo que no, se lo negó. Sí existe la manera; lo que hay que tener es el valor de hacerlo. Si él consigue una sentencia de un tribunal, eso es otra cosa, pero el partido hizo el esfuerzo...", afirmó.

“Falsa independencia”

Por otro lado, Pujols descalificó la veracidad del planteamiento que asevera una "justicia independiente" en República Dominicana.

"La justicia ha accionado de manera selectiva, no podemos hablar de independencia, eso no es cierto", concluyó diciendo.