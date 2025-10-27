Indomet mantiene alertas de inundaciones por efectos de huracán Melissa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que continúan vigentes los avisos y alertas meteorológicas ante posibles inundaciones por incidencias del huracán categoría 5, Melissa.

Señala que a pesar de la distancia, este fenómeno mantiene bastante nubosidad sobre el territorio nacional acompañada de aguaceros dispersos desde las primeras horas de este lunes.

Estas lluvias serán especialmente en Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Se espera que estos aguaceros se intensifiquen en horas de la tarde, con ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades del suroeste en Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

A la mañana de este lunes, Melissa tiene vientos máximos de 260 kilómetros por hora localizándose a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba.

Este fenómeno mantiene una lenta velocidad de traslación solo a 6 kilómetros por hora.

Se le recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de la costa caribeña, desde Cabo Beata, en Pedernales hasta punta Salinas, en Baní, permanecer en puerto debido al viento y olas peligrosas.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con la debida precaución. Mientras que en la costa Atlántica no hay restricciones.