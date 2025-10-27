El Gran Santo Domingo pasa alerta amarilla por continuación de lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó alerta a alerta amarilla al gran Santo Domingo (la provincia y el Distrito Nacional) debido a las lluvias registradas por el amplio campo nuboso que ha arrastrado el huracán Melissa.

El Gran Santo Domingo estaba en alerta verde pero fue elevada a amarilla luego de que en su último reporte el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señalaran que durante la noche de este lunes se continuarán registrando lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las demás en provincias en alerta amarilla son encuentran Dajabón, San José de Ocoa, Azúa, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan, Monte Cristi y San Cristóbal. En alerta roja están Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia.

Mientras que bajo alerta verde se encuentran, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.

Cuando una provincia alerta verde se debe estar atento al posible impacto de un fenómeno atmosférico; en alerta amarilla, se debe estar preparado para el evento y dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo mientras que en alerta roja, la población debe estar lista para el fenómeno y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto del fenómeno.

El Indomet indicó que las lluvias se sentirán de manera más frecuente, a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana y San Pedro de Macorís, así como otras localidades cercanas.

Actualmente Melissa tiene vientos máximos de 260 kilómetros por hora localizándose a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba con una lenta velocidad de traslación de solo seis kilómetros por hora.