El Gran Santo Domingo pasa alerta amarilla por continuación de lluvias
Las demás en provincias en alerta amarilla son encuentran Dajabón, San José de Ocoa, Azúa, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan, Monte Cristi y San Cristóbal. En alerta roja están Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó alerta a alerta amarilla al gran Santo Domingo (la provincia y el Distrito Nacional) debido a las lluvias registradas por el amplio campo nuboso que ha arrastrado el huracán Melissa.
El Gran Santo Domingo estaba en alerta verde pero fue elevada a amarilla luego de que en su último reporte el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señalaran que durante la noche de este lunes se continuarán registrando lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Mientras que bajo alerta verde se encuentran, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.
Cuando una provincia alerta verde se debe estar atento al posible impacto de un fenómeno atmosférico; en alerta amarilla, se debe estar preparado para el evento y dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo mientras que en alerta roja, la población debe estar lista para el fenómeno y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto del fenómeno.
El Indomet indicó que las lluvias se sentirán de manera más frecuente, a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana y San Pedro de Macorís, así como otras localidades cercanas.
Actualmente Melissa tiene vientos máximos de 260 kilómetros por hora localizándose a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba con una lenta velocidad de traslación de solo seis kilómetros por hora.