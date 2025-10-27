Disminuyen alertas por incidencia de Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó a 24 las provincias en alerta por incidencia del huracán de categoría 5, Melissa.

En ese sentido, el organismo mantiene en alerta roja a Barahona, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

En alerta amarilla se encuentran Dajabón, San José de Ocoa, Azúa, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan y Monte Cristi.

Mientras que en alerta verde se encuentran, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.

El organismo precisó que a pesar de la modificación, las provincias del suroeste se mantienen en alerta roja, por las condiciones climáticas que imperan por Melissa.

Al día de hoy permanecen fuera de servicio 50 acueductos, afectando 501,169 usuarios del servicio de agua potable, según informó el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Melissa tiene vientos máximos de 260 kilómetros por hora localizándose a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba.

Este fenómeno mantiene una lenta velocidad de traslación solo a 6 kilómetros por hora.