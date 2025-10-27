Aún se esperan hasta 200 milímetros de lluvia en región suroeste por Melissa

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, manifestó que aún se esperan hasta 200 milímetros de lluvias en las provincias de la región suroeste debido al gran campo nuboso que acompaña al huracán Melissa.

Durante el desarrollo de La Semanal, Ceballos indicó que principalmente en las provincias Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia, provincias bajo alerta roja, desde ahora hasta el jueves se esperan entre 150 o 200 milímetros de acumulado de lluvias.

"Por eso ustedes ven que nosotros insistimos, en que todavía las lluvias no han pasado; porque los acumulados de lluvia que se sigan registrando en estos días, van a ser precisamente por campos nubosos asociados a ese huracán. Si ustedes observan la imagen de satélite, se pueden dar cuenta que en la medida que él se movía hacia el oeste, digo se movía porque ahora comenzó un noroeste, esa nubosidad que está ahí, debajo de nosotros, entonces va subiendo y por eso se mantienen las provincias del suroeste en alerta roja", explicó Ceballos.

En su último reporte, el Indomet señaló que durante la noche de este lunes se continuarán registrando lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las lluvias se sentirán de manera más frecuente, a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana y San Pedro de Macorís, así como otras localidades cercanas.

Niveles de alerta

Además de las provincias en alerta roja, en alerta amarilla se encuentran Dajabón, San José de Ocoa, Azúa, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan y Monte Cristi.

Mientras que bajo alerta verde se encuentran, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.

Actualmente Melissa tiene vientos máximos de 260 kilómetros por hora localizándose a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba con una lenta velocidad de traslación de solo seis kilómetros por hora.

