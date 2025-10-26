Suelos saturados agravan peligro de deslizamientos; director del COE llama a comunicar agrietamientos

Con los suelos saturados, por las lluvias y la advertencia del Centro Nacional de Huracanes, de que el l huracán Melissa podría descargar hasta un total de 380 a 760 milímetros de lluvia, con posibilidades de más de 1.000 milímetros en localidades del sur de la Española y Jamaica hasta el miércoles, demuestra que el peligro no ha pasado para los dominicanos.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió que por la saturación de suelo y los deslizamientos de tierra, si hay agrietamiento en alguna casa, las personas deben informar a los organismos de socorro para ir en su auxilio.

Igual advirtió a las personas de los “teteos” que deben abstenerse, ya que enfrenta peligro por las lluvias, los deslizamientos de tierra persiste.

Zonas vulnerables de AzuaLeonel Matos

Los efectos indirectos del huracán Melissa, categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h, continúan incidiendo sobre diferentes provincias del país, especialmente hacia el suroeste del territorio dominicano, con alto potencial de producir inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables.