"Necesitamos vivir lejos del río": El grito de los residentes en Buenos Aires, en Sabaneta

En la provincia San Juan, las prácticas cotidianas de los residentes no se detuvieron, a pesar de que las autoridades pronosticaron un fuerte impacto del fenómeno atmosférico Melissa en esa zona.

Esta reacción de los ciudadanos se debió a que las precipitaciones no han tenido hasta el momento incidencia de gravedad, como sí ocurrió en el Distrito Nacional y otros municipios situados al sur del país desde el martes hasta este sábado.

Sin embargo, en el distrito municipal Sabaneta, de la misma provincia, el panorama es totalmente distinto. Dentro del sector identificado como Buenos Aires, reporteros de este medio observaron cómo más de 20 familias son afectadas por la incertidumbre, ya que habitan en los alrededores de un río.

Este cauce se alimenta de la presa Sabaneta, la cual se encuentra a tan solo metros de cientos de casas; pero, cuando surgen extensos periodos de lluvias, estas familias dicen no tener otra opción que salir de sus hogares, ante el temor de ser inundados por la crecida del río.

"Cada vez que viene una tormenta tenemos que salir huyendo para una iglesia o donde un familiar", dijo Jesús Encarnación, integrante de esa vecindad desde hace más de 20 años.

Los residentes de la comunidad dicen "estar conscientes" sobre el peligro que representa permanecer en esas viviendas, pero alegan no tener los recursos económicos suficientes para alejarse de sus moradas, razón por la cual piden la ayuda del Gobierno.

"Necesitamos vivir lejos del río, es un peligro estar, nos serviría una ayuda de las autoridades", dijo Encarnación, mientras reiteraba cómo otras familias también deben dejar su casa por miedo al posible desbordamiento de la corriente de agua.

Los propietarios de estas edificaciones, las cuales tienen en su parte trasera el cauce, utilizaron láminas de zinc, palos de madera y, en pocos casos, cemento para realizar los cimientos de la obra.

Sector Buenos Aires, en el distrito municipal Sabaneta.Jorge Martínez

Socorristas

Desde el inicio de las lluvias hace cuatro días, las personas con edificaciones expuestas a mayor grado de vulnerabilidad fueron movilizadas por miembros del ejército y la Defensa Civil a una iglesia católica que funciona como albergue.

No obstante, las precariedades que, según aseguran los trasladados, registradas en las instalaciones de asistencia, junto a la falta de alimentos, les motiva a regresar a sus casas.

"Estábamos en la iglesia, pero los muchachos pasaron lucha sin pampers, ni leche, sin nada. Aquí en la casa uno hace diligencias para conseguir comida. Allá llevan una comida hasta que no sirve para nada...", dijo un padre de familia socorrido que prefirió proteger su identidad.

"La última catástrofe"

Septiembre del año 1998 es recordado en esta demarcación como la fecha de la "última tragedia", luego de que los vientos y aguaceros del temporal George provocaran inundaciones.