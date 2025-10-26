Un muerto y un desaparecido deja el paso de Melissa por República Dominicana

Al menos un muerto y un desaparecido dejó en República Dominicana el paso de la tormenta tropical Melissa, que se convirtió en huracán el sábado en su paso por el Caribe, informaron autoridades locales.

Melissa ha causado inundaciones y cortes eléctricos en República Dominicana, una isla caribeña conocida por sus playas paradisíacas.

Un hombre de 79 años murió en la capital Santo Domingo luego de ser arrastrado por la corriente. El "señor con una discapacidad salió y lo arrastró la cañada, lamentablemente fue encontrado sin vida", dijo el sábado a la prensa la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

Un adolescente de 13 años fue arrastrado por el oleaje cuando se bañaba en la lluvia en Santo Domingo, dijeron voceros de defensa civil el sábado. Testigos indicaron que el joven desapareció el jueves.

La tormenta también dejó tres muertos en Haití, según las autoridades locales.

Angelita Francisco se refugió en la casa de su hijo tras inundaciones en su comunidad. "El agua entró hasta más de la mitad de la casa", relató a la AFP entre lágrimas esta ama de casa de 66 años residenciada en un barrio de Santo Domingo.

El refrigerador de la familia flotaba entre el agua que arropó toda su casa. Basura arrastrada por la lluvia flotaba en la vivienda. "Uno se siente impotente, sin poder hacer nada, solo salir huyendo y dejar todo", agregó.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes. Al menos ocho personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en vehículos.

El huracán Melissa presenta una trayectoria que abarca República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Se espera que este huracán toque tierra en Jamaica con "vientos dañinos y fuertes lluvias". En Cuba el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra aumentaba el sábado.