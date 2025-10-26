Industrias Banilejas y Goya Europa acuerdan distribución en España y la Unión Europea

Industrias Banilejas consolida su estrategia de internacionalización con la firma de un acuerdo con Goya Europa para la distribución en España de su marca líder “Café Santo Domingo”, como parte de su expansión hacia nuevos mercados internacionales.

El acuerdo, suscrito en la sede europea de Goya en la ciudad de Toledo, fue rubricado por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas y Elías Picado Fernández, director adjunto de Goya para el mercado europeo.

Esta nueva etapa consolida la relación entre INDUBAN y Goya que inició en Julio 2021 con la firma de un acuerdo de distribución exclusiva de las marcas representadas por la empresa en Estados Unidos, inicialmente en la región Noreste del país y, posteriormente, expandida en abril de 2022 hacia el Sureste.

Para el presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, el mercado español representa una puerta de entrada al continente europeo, a través de la cual Café Santo Domingo podrá acercarse tanto a la comunidad dominicana que reside en el viejo continente como a nuevos consumidores que ya conocen la marca gracias al estrecho vínculo, especialmente turístico, entre ambos países.

“Con este acuerdo llegamos a los dominicanos para quienes somos una costumbre y una marca asociada a su identidad, pero también fortalecemos lazos con el consumidor español que nos conoció en algún viaje a nuestro país o en nuestra participación en la pasada edición de FITUR” expresó Pozo Perelló.

El acuerdo entre INDUBAN y Goya Europa contempla inicialmente la distribución de Café Santo Domingo en España, donde Goya, la firma distribuidora de productos latinos más grande de Europa, cuenta con más de 8,000 puntos de venta directos, desde grandes cadenas de hipermercados hasta pequeños comercios y puntos de servicio rápido.

Actualmente, INDUBAN atiende de forma directa 10 mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, St. Martin, Curazao, Aruba, Islas Vírgenes Americanas, Barbados, Trinidad & Tobago y St. Kitts.

Dentro de su visión de crecimiento, la compañía también continúa fortaleciendo sus canales internacionales de e-commerce, a través de los cuales comercializa directamente sus marcas en Amazon USA, reafirmando así su compromiso de ser embajadores de la cultura dominicana en cada taza de café.