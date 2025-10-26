El COE mantiene 30 provincias en alerta por efectos de huracán Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 30 provincias en alerta ante las incidencias del huracán categoría 4 Melissa.

En ese sentido, se mantienen en alerta roja, Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla, el COE mantiene 13 provincias, siendo estas Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Montecristi, y San Cristóbal.

En tanto que en alerta verde se encuentran Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Santiago Rodríguez y El Seibo.

El COE recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Caribeña permanecer en puerto, debido a olas anormales, así como fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y visibilidad reducida.

En tanto, a operadores de la costa Atlántica se les sugiere navegar con precaución cerca del perímetro costero sin salir mar adentro.

Además, en la costa Atlántica y caribeña, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

El Centro Nacional de Huracanes informó al mediodía de este domingo que el ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston (Jamaica) y a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo (Cuba), con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

Melissa avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.