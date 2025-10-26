COE advierte: Alertas rojas y amarillas significan peligro, más allá de los aguaceros

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4, generará en las próximas 48 horas intensas precipitaciones sobre la región suroeste del país, dejando a 30 provincias bajo advertencia según los pronósticos meteorológicos.

Tras una revisión de las alertas emitidas esta mañana, se encontró que Bahoruco se encontraba en alerta amarilla, a pesar de localizarse en medio de provincias bajo alerta roja.

Mientras que Monte Plata, estando a una distancia mayor de provincias en alerta roja, mantiene la advertencia máxima.

Con el fin de aclarar esta incertidumbre, Listín Diario conversó con José Luis Germán, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Al referirse a la inquietud de este diario, pareció pertinente puntualizar que las advertencias que emite la entidad son por distintos efectos que pueden desencadenar las amenazas climatológicas en el país.

"Recuerda, las alertas no son solo por lluvias, están también por otros factores, como deslizamiento de tierra, crecidas de ríos y tema hidrológico", indicó durante el conversatorio.

Al referirse de forma directa a las nuevas descontinuaciones ya las provincias que permanecen bajo alerta roja, expresó que estas se colocan según la amenaza.

José Luis Germán aclaró que, por asuntos hidrológicos, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ha enviado advertencias directas para Monte Plata.

"En el caso de Monte Plata es por tema hidrológico. Al tener muchos ríos, el Indrhi nos informa del volumen alto que pueda causar desbordamiento de ríos y arroyos", explicó.

En tanto que Bahoruco, a pesar de las lluvias, los ríos no han crecido.

"Su historial de riesgo es menor; sin embargo, los datos de campo indican que, a pesar de las lluvias recibidas, los ríos están en sus cauces", sostuvo.

Asimismo, indicó que la razón de estar en alerta amarilla es porque representa un peligro menor.

Continúan las lluvias

Este domingo, en una reunión con los directivos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), emitieron las siguientes alertas.

Indicaron que solo cuatro provincias se encuentran en alerta roja: Barahona, Independencia, Pedernales, incluyendo a Bahoruco, que se encontraron en alerta amarilla esta mañana.

Mientras que 13 provincias se mantienen bajo alerta amarilla. Estas abarcan San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Monte Cristi, Santo Domingo, San Cristóbal y Distrito Nacional.

Esto debido a posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como secciones de tierra.

En alerta verde están 13 provincias. Desde Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte.