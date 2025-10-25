Reportan zonas El Rosalito de Ocoa incomunicadas por daños a caminos y crecida del río Nizao

Zonas productivas de la sección El Rosalito, provincia Ocoa, se encuentran incomunicadas debido a daños ocasionados por las lluvias a caminos y a la crecida del río Nizao y a un arroyo ubicado en Los Fogoncitos.

La información la suministró a este medio, el profesor Carlos Cuello, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Rosalito, quien mencionó entre las zonas incomunicadas a Apolinar, La Yautia, El Mogote, La Cuesta, Palo Higüero, Arroyo Prieto, Palo de Cruz, Los Capacitos, entre otras.

El mismo señaló que en las zonas donde se han producido derrumbes son en el firme del Rosalito y en Apolinar abajo.

"La crecida del río Nizao y los derrumbes, además de la producción de café que hay mucho en el suelo, son las principales dificultades", aseguró Cuello.

También informó que una vaca murió al derricarse en la referida comunidad, perteneciente al Distrito Municipal La Ciénaga de Ocoa, situada en el macizo montañoso que se eleva a 1,045 metros sobre el nivel del mar, entre los ríos Nizao y Mahoma.

“Los moradores de la comunidad El Rosalito entramos por Las Auyamas, donde el río se llevó el paso y tumbó un poste del tendido eléctrico, también por Cazuela y por Los Fogoncitos, pero ahora no lo podemos hacer y llegamos con dificultad a Mahoma", indicó Cuello.