"Yo quiero que me ayuden: mi casa, hasta la cama, se dañó", clama menor embarazada y parida en un albergue

El paso de la tormenta Melissa por el territorio dominicano continúa afectando a muchas familias.

Para Ana María, una adolescente que reside en la provincia San Cristóbal, los efectos causados por el fenómeno atmosférico han sido la principal causa de desesperación, desde el surgimiento de las precipitaciones registradas el pasado miércoles. El nombre utilizado en la historia es ficticio para proteger su identidad.

Con tan solo 17 años de edad, no tuvo otra opción que aceptar las ayudas de la Defensa Civil, acudiendo a un albergue en el cual ha permanecido durante días.

María, con un embarazo de casi cinco meses, se encuentra junto a su hijo de tres años de edad en una edificación preparada para recibir a personas en estado de vulnerabilidad, durante catástrofes naturales.

Esta menor de edad vive junto a "su esposo" en San Rafael, sector del municipio Hatillo, en una casa construida con palos de madre y láminas de zinc.

Sin embargo, las fuertes lluvias la obligaron a salir de su hogar, intentando así proteger a sus descendientes.

"La casa se estaba cayendo, se le estaba cayendo la zapata, había mucho lodo, no se podía entrar a la casa...", dijo entre lamentos.

Las manecillas del reloj marcaban aproximadamente las 9:00 de la mañana cuando reporteros de este medio ingresaron a las instalaciones de la Defensa Civil, situadas en el centro de San Cristóbal.

Precisamente en ese momento, la madre con su hijo en brazos esperaba por la ración de alimentos que le facilitaría la entidad de atención a emergencias.

Además de estos sustentos, según dijo, el equipo de la Defensa Civil le entregó ropa y artefactos para el bienestar de su infante.

Condiciones del albergue de la Defensa Civil en San Cristóbal.Jorge Martínez

Ante esta situación, espera que las autoridades puedan asistirla, con el traslado hacia una nueva casa en la cual su vida y la de sus hijos no estén en peligro.

"Yo quiero que me ayuden, mi casa, hasta la cama, se dañó", dijo en pocas palabras, al explicar que no ha podido continuar sus estudios, ni trabajar por dedicarse a la crianza de sus hijos.

El director provincial de la Defensa Civil, José Luis Cabrera, informó al Listín Diario que están a la espera de recibir respuestas de las instituciones gubernamentales y los organismos locales para atender este caso.

Inundaciones

De acuerdo con lo comunicado por los brigadistas, otras localidades afectadas por el cúmulo de agua en sus calles son Samoa, Lava Pies, El Moscú, Los Americanos, entre otras.

Por último, Luis Cabrera exhortó a las comunidades sancristobalenses y pertenecientes a la región Valdesia a acoger las recomendaciones de los organismos de seguridad, evitando exponerse a situaciones vulnerables.

Mientras tanto, San Cristóbal aún integra la lista de las 12 provincias colocadas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitidos a las 5:00 de la mañana, prevén que Melissa eleve su categoría a huracán. Sus vientos alcanzan en la actualidad una velocidad de 110 kilómetros por hora.