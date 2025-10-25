Melissa es un huracán mayor de categoría 3

El huracán Melissa aumentó a categoría 3 la noche de este sábado, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y se espera que continúe intensificándose.

Este fenómeno tiene vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, desplazándose a 6 kilómetros por hora.

Se espera que el centro de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y principios de la próxima semana.