Lluvias torrenciales de Melissa se trasladarán a zona fronteriza y al suroeste del país

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, indicó que el amplio campo nuboso que arrastra el huracán Melissa provocará que las lluvias torrenciales que hasta el momento se han sentido en la parte sur-sureste del país, se muevan hacia la región suroeste y zona fronteriza.

Ceballos indicó que el fenómeno atmosférico que se encuentra a 405 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, moviéndose en dirección oeste con una velocidad de traslación seis kilómetros por hora, continuará generando lluvias significativas en todo el litoral sur/caribeño del país junto con ráfagas de viento.

“(Melissa) va a seguir generando lluvias significativas en el litoral suroestes del país; es decir en la península de Barahona, Pedernales, toda esa franja suroeste desde San Cristóbal van a seguir las lluvias, lluvias significativas con ráfagas de viento”, explicó Ceballos durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en seguimiento a los efectos del paso fenómeno atmosférico por las aguas del Mar Caribe.

La misma manifestó que para las primeras horas del domingo, Melissa se convertirá en un huracán de categoría mayor, con sus vientos sobrepasando los 178 kilómetros por hora.

Niveles de alerta

Tras las declaraciones de Ceballos, el director del COE, Juan Manuel Méndez, disminuyó los niveles de alerta en el gran Santo Domingo (provincia y Distrito Nacional), San Pedro de Macorís y La Romana, la cual dejan de estar en alerta roja y pasan a alerta amarilla.

Bajo alerta roja siguen Barahona, San Juan, San Cristóbal, Azua, Independencia, Peravia, San José de Ocoa, Pedernales y Monte Plata.

La alerta roja significa que las lluvias tienen una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente.

Las demás provincias bajo alerta amarilla son La Vega, Bahoruco, Dajabón, Samaná, Monseñor Nouel, La Altagracia, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, El Seibo, Montecristi, Elías Piña y Duarte.

La alerta amarilla es emitida cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal y Espaillat.