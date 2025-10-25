Las lluvias acumuladas en el Distrito Nacional se asemejan a las del 18 de noviembre de 2023

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, indicó que hasta las 11:00 de la mañana de este sábado en el Distrito Nacional han caído 431.9 milímetros de lluvia producto de la tormenta Melissa.

Ceballos dijo que en comparación, estas lluvias se asemejan a las del 18 de noviembre de 2023, con la diferencia del espaciamiento de tiempo de lluvia, que es lo que vulnera la saturación de suelos e inundaciones.

La ingeniera dijo que se espera que este sistema alcance la categoría de huracán en las próximas horas, teniendo hasta la mañana de hoy vientos máximos de 110 kilómetros por hora.

No obstante, agregó, que Melissa sigue con velocidad de traslación mínima solo a 2 kilómetros por hora.

“Nos espera aparte de lo que hemos tenido que Melissa se siga fortaleciendo y campos nubosos sigan incidiendo en parte suroeste de territorio nacional”, dijo sobre lo que espera al país respecto a la tormenta.

Explicó que aun el desplazamiento de Melissa continúe, mientras siga en aguas del mar Caribe, el campo nuboso continuara incidiendo sobre territorio nacional a medida que el sistema se desplaza hacia el norte/noroeste.

Por esto se espera que hasta el miércoles nubes dispersas continúen generando lluvias sobre el país.

Se espera que luego que la tormenta alcance la categoría huracán llegue como huracán mayor a Jamaica y afecte luego la parte este de Cuba.

El encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Indomet, Saddan Font-Frías, informó que se espera que en las próximas 24 a 48 horas se espera que se acumulen más de 150 milímetros adicionales, especialmente sobre la península de Barahona y zonas adyacentes.

“Esta situación responde al acercamiento de las bandas más activas de Melissa al vecino país de Haití, donde también se espera un incremento significativo de las precipitaciones”, dijo el meteorólogo.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 29 las provincias en alerta, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

A la mañana de hoy se mantienen en alerta roja Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla el COE mantiene a La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Dajabón.