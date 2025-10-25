Joven que le quitó la vida a su pareja en Guachupita la maltrataba constantemente

A las 7:00 de la mañana del viernes, José Luis Biloria de Jesús, de 29 años, terminó con la vida de Elianni Rodríguez Puello de 21 años de edad, en el sector Guachupita del Distrito Nacional, donde ambos procrearon un hijo.

Los familiares y vecinos de la joven le habían recomendado en varias ocasiones terminar la relación debido a las peleas y maltratos que le ocasionaba Luis Biloria.

"Él le llegó a dar muchos golpes, le (hacía moretones en los ojos), yo le decía que lo dejara, pero no valió de nada", expresó entre lágrimas Análisis Lucía, quien dijo ser prima de la fenecida.

Para los vecinos y demás familiares, los "habituales ataques" no eran un secreto, sino parte de la cotidianidad.

"A cada rato se escuchaban las peleas, a cada rato... Él hasta la ahorcaba en frente de los niños", dijo a reporteros de este medio una señora que prefirió proteger su identidad.

Según explicó, la joven comentaba su molestia con el hombre, asegurando que este no le permitía salir de la casa.

"Ella decía que estaba cansada porque su pareja no la dejaba salir, no quería vivir con él, pero como quiera regresaba...", dijo.

Biloria de Jesús, estableció la relación con la occisa cuando esta tenía aproximadamente 17 años de edad.

La pequeña edificación ubicada en los alrededores de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en un lugar que es conocido por lugareños como "jarro sucio", parecía una escena extraída de una película de terror. Parte de la ropa y zapatos de los infantes se encontraban sucios de sangre.

Tras quitarle la vida, la reacción de Rodríguez Puello fue realizarse un corte en su cuello para intentar terminar con su vida, sin embargo, los agentes de la Policía Nacional llegaron justo a tiempo para trasladarlo hasta el hospital Moscoso Puello, donde hasta el momento recibe atenciones médicas.

"Necesitamos justicia"

"Si él queda vivo necesitamos que se haga justicia porque eso que él hizo fue un abuso", esta eran las peticiones que hacían los parientes de la víctima, mientras lloraban al ver como su cuerpo era trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).