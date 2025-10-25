Tormenta Melissa deja inundaciones en Hospital Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís

El Hospital Jaime Oliver Pino, de San Pedro de Macorís registró fuertes inundaciones la tarde de este viernes producto de las lluvias de la tormenta tropical Melissa.

Así informó el medio local Macorís del Mar, del periodista Francis Anibal, indicando la imposibilidad para acceder a las áreas de espera, consultas, dirección, administración, emergencias, debido al cúmulo de agua.

Según el medio, no es la primera ocasión que el centro médico es víctima de estas inundaciones, puesto es común que se acumulen aguas en la avenida Freddy Prestol Castillo o Central, donde la falta de drenaje provoca la situación.

San Pedro de Macorís es una de las 12 provincias en alerta roja, producto de los efectos de la tormenta tropical, que la mañana de este sábado tiene vientos máximos de 110 kilómetros por hora, según el informe de la 5:00 de la mañana de este sábado, del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Instituto Dominicano de Meteorología.

Se mantienen en alerta roja, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla, el COE mantiene a La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.