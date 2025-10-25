Hombre que ultimó pareja en Guachupita estaba con ella desde que esta tenía 17 años

Desde que Elianni Rodríguez Puello tenía 17 años de edad, José Luis Biloria de Jesús, quien tiene 29 años, mantenía una “relación amorosa” con esta joven, a quien ultimó, ayer viernes, con un arma blanca, en una casa ubicada en Guachupita, un sector del Distrito Nacional.

El hombre intentó suicidarse cortándose en el cuello, pero los agentes de la Policía Nacional llegaron justo a tiempo para trasladarlo hacia el hospital Moscoso Puello donde recibe atenciones médicas.

La joven de 21 años, fue asesinada en frente de dos infantes, uno de estos, su hijo, con tan solo un año de edad.

"Yo la quiero ver, por favor, déjenme verla", eran las expresiones de la madre de Elianni Rodríguez Puello, mientras las autoridades intentaban realizar el levantamiento del cuerpo de su hija.

Lo visualizado por los reporteros de este medio dentro del hogar fue catastrófico: ropas y zapatos y el piso repletos de sangre, y un mensaje en el espejo en el que se leía "lo siento mucho".

El único consuelo que tienen los parientes de la fenecida, según expresaron con tristeza, es esperar la recuperación del agresor, con el objetivo de "someterlo a todo el peso de la ley".

"Justicia, si él queda vivo, lo que queremos es que se haga justicia en el nombre de Jesús", dijo Ana Lucía, una de sus primas, mientras los familiares y vecinos se estremecían, imaginando los maltratos que sufrió la joven.

Dos casos en menos de un mes

Este el segundo caso que ocurre en el Distrito Nacional en tan solo tres semanas, en el cual un hombre mata a su pareja y luego intenta matarse. No obstante, en esta ocasión el agresor no puedo suicidarse.

El primero ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, le disparo a su esposa Mayra Martínez y suegra Doris Romero, mientras se encontraban en su hogar situado en El Milloncito, demarcación del Distrito Nacional.