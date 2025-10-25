Gobierno dispone unidad de drones para asistencia y evacuación ante lluvias
De acuerdo a una nota de prensa, el equipo, conformado por personal “capacitado y dotado de tecnología de última generación”, estará listo para realizar vuelos de reconocimiento en las zonas que pudieran resultar afectadas.
La Unidad de Drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se encuentra en fase de alistamiento para brindar apoyo a las operaciones de asistencia y evaluación que podrían ser necesarias ante las lluvias asociadas al fenómeno meteorológico Melissa.
“Estas operaciones permitirán obtener información en tiempo real, identificar áreas vulnerables y facilitar la toma de decisiones oportunas por parte de las instituciones de respuesta”, indicó el 9-1-1 en nota de prensa.
Los Drones del 911 utilizados en la demostración son de carga, con capacidad de vuelo estable y controlado para transportar hasta 60 libras de peso por cada dron en operación, lo que permite movilizar alimentos y suministros esenciales de manera rápida y segura en condiciones donde el acceso terrestre resulta limitado.
Entre las misiones previstas también se encuentra el abastecimiento de raciones alimenticias en zonas que pudieran quedar incomunicadas, reforzando así la capacidad de respuesta coordinada del Estado ante posibles emergencias.
El Sistema 9-1-1, bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia, reafirma su compromiso de integrar innovación tecnológica y capacidad operativa al servicio de la población, fortaleciendo la respuesta ante fenómenos naturales y situaciones de emergencia.