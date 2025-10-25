Gobierno dispone reanudación de las labores en el gran Santo Domingo y otras dos provincias

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, dispuso la reanudación de las jornadas de trabajo en todas las empresas del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, a pesar de que las mismas continúan en alerta roja.

La resolución, la cual oficializa lo dicho por el director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, durante la emisión del último boletín de seguimiento a los efectos sobre el país del ya huracán Melissa.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Trabajo explicó que la medida se adopta luego de que las condiciones del tiempo hayan mejorado, permitiendo el restablecimiento gradual de las actividades productivas en dichas demarcaciones.

“Exhortamos a los empleadores y trabajadores a retomar sus actividades con la debida precaución, atendiendo a las recomendaciones de los organismos de socorro y manteniendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos. El Gobierno dominicano reitera su compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos y agradece la colaboración mostrada durante esta contingencia”, reseña el comunicado.

El Ministerio de Trabajo recuerda que la suspensión temporal de labores en provincias bajo alerta roja se dispuso como una medida preventiva para proteger la integridad física de los trabajadores.

La suspensión se mantiene en las provincias Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales y Monte Plata.