El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que fue dispuesta la apertura de los comercios en varias provincias en alerta roja, pese al incremento de las lluvias, para que las personas se puedan abastecer.

Estas provincias donde los negocios estarán abiertos este sábado son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

Méndez fue enfático en el peligro que persiste por la tormenta Melissa va a continuar generando lluvias considerables e inundaciones repentinas, por lo que recomendó a las personas permanecer en sus casas y los albergues.

Indicó que hay cinco albergues con 86 personas, dos de estos están en San Juan, y los otros en San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

Video COE dispone la apertura de los comercios en 4 provincias en alerta roja





las alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 29 las provincias en alerta, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

A la mañana de hoy se mantienen en alerta roja Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla el COE mantiene a La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Dajabón.