Acompañantes de adolescente desparecido afirman fue arrastrado por aguas del mar Caribe

La Defensa Civil informó que ha intensificado la búsqueda del adolescente de 13 años, desaparecido desde el pasado jueves cuando salió a bañarse en las lluvias de la tormenta Melissa, en Santo Domingo Este.

En ese sentido, el encargado de operaciones de la institución, Delfín Rodríguez, manifestó que se realiza un operativo con la participación de una lancha interceptora de la Armada de la República Dominicana (ARD), así como drones del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, bomberos de Santo Domingo Este y miembros de la Defensa Civil.

“Según las investigaciones de la Policía Nacional e indagatorias, los niños que andaban con él dijeron que fue arrastrado por una ola en ese lugar donde se está buscando”, explicó Rodriguez.

El adolescente de 13 años reside en Los Mameyes, de Santo Domingo Este.

Rescatados

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su boletín número 11 informó que hasta este sábado han rescatado una persona de las aguas del río Ozama en Monte Plata.

De igual forma, ocho personas fueron rescatadas de sus vehículos en la avenida Luperón, debido a inundación urbana.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 29 las provincias en alerta, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

Alertas

A la mañana de hoy se mantienen en alerta roja Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla, el COE mantiene a La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En tanto que a la alerta verde se suman Espaillat y Hermanas Mirabal a María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Dajabón.