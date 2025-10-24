Tormenta Melissa se está organizando y podría ser huracán en próximas horas, dice Gloria Ceballos

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, indicó que la tormenta Melissa se está organizando para convertirse en huracán en las próximas horas.

Ceballos expresó que a las 5:00 de la tarde de este viernes, Melissa tiene una intensidad de vientos de 100 kilómetros por hora, lo que favorece su fortalecimiento como huracán para mañana sábado.

“Se está organizando para arrancar como huracán, ya se está desplazando más hacia el norte… se proyecta que luego que se desplace hacia el norte va a hacer un giro hacia al oeste, y estará acercándose más a la península de Haití”, sostuvo la ingeniera.

Agregó que esta situación es la que ha generado que se mantenga acercándose al litoral sur del país, razón por lo que las lluvias se han mantenido durante tantos días de manera persistente en el litoral caribeño, lo que continuará hacia la parte suroeste en la medida que el sistema siga la trayectoria pronosticada.

Ceballos insistió en que Melissa ya tiene una estructura “prácticamente de huracán”.

“Se ha mantenido desplazándose muy lentamente, en ocasiones prácticamente estacionario, 2 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, actualmente se está desplazando a 4 kilómetros por hora, esta velocidad de traslación tan lenta es lo que ha permitido que el sistema produzca estos acumulados de lluvias durante estos días”, manifestó la ingeniera.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé que para el domingo la tormenta tropical Melissa se convierta en un “huracán mayor”.

Para este viernes, el fenómeno se encuentra a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

Alertas

Se mantienen en alerta roja debido al paso de este fenómeno Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.